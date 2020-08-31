Промова Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність

Obozrevatel Видео 18:29, 31.08.2020 Обновлено: 19:19, 31.08.2020

Лідер "ЄС" зазначив, що перш за все політсила повинна сформувати потужні фракції в усіх облрадах.

За його словами, перш за все це важливо на півдні і сході країни, щоб мінімізувати результат "Опозиційної платформи – За життя".

"Наше завдання там - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ – це ворог, це п'ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", – підкреслив Порошенко.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Умерла звезда фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон

Зеленский: вас называли зелеными кнопочками, принтерами и тамадами – я горжусь этим!

Комик Филимонов идет в мэры Одессы от "Слуги народа": предложил лично Зеленский

В фонде борьбы с COVID-19 не осталось ни копейки, – Шкарлет

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко и ввели санкции