Промова Петра Порошенка на з'їзді партії Європейська Солідарність

Лідер "ЄС" зазначив, що перш за все політсила повинна сформувати потужні фракції в усіх облрадах.

За його словами, перш за все це важливо на півдні і сході країни, щоб мінімізувати результат "Опозиційної платформи – За життя".

"Наше завдання там - мінімізувати результат ОПЗЖ. ОПЗЖ – це ворог, це п'ята колона, яка свідомо працює на Росію, на Москву, на Кремль, на Путіна", – підкреслив Порошенко.

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