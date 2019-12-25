Программа ''Острый вопрос''. Восьмидесятый гость — Санта-Клаус ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — Санта-Клаус

Начало программы ''Острый вопрос''. Восьмидесятый гость — Санта-Клаус | ч.1

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся