Программа ''Острый вопрос''. Восемьдесят второй гость — Елена Репина ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — актриса Елена Репина

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят второй гость — Елена Репина | ч.2

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