Программа ''Острый вопрос''. Восемьдесят шестой гость — Андрей Рева ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — министр социальной политики ( 2016-2019 рр.) Андрей Рева

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят шестой гость — Андрей Рева | ч.2

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