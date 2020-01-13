Программа '' Острый вопрос ''. Восемьдесят пятый гость – Лада Лузина ч.2
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — писательница Лада Лузина
Начало программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят пятый гость — Лада Лузина | ч.1
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