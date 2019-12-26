Программа ''Острый вопрос''. Восемьдесят первый гость — Василий Вирастюк ч.2
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV – украинский силач, обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и "Самый сильный человек мира" (2004), а также актер, член сборной Украины, которая завоевала титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк.
Начало программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят первый гость — Василий Вирастюк | ч.1
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