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26 декабря • обновлено в 18:37
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Программа ''Острый вопрос''. Восемьдесят первый гость — Василий Вирастюк ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV – украинский силач, обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) и "Самый сильный человек мира" (2004), а также актер, член сборной Украины, которая завоевала титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах, заслуженный мастер спорта Украины Василий Вирастюк.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Восемьдесят первый гость — Василий Вирастюк | ч.2

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Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Василий Вирастюк
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