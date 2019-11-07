Программа ''Острый вопрос''. Шестьдесят восьмой гость — Ирина Верещук ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL .

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — народный депутат Украины Ирина Верещук.

Начало программы ''Острый вопрос''. Шестьдесят восьмой гость — Ирина Верещук | ч.1

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!