Программа ''Острый вопрос''. Семидесятый гость — Игорь Алексеев ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — народный депутат Украины 8 созыва Игорь Алексеев .

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семидесятый гость — Игорь Алексеев | ч.2

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