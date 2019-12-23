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23 декабря • обновлено в 20:38
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Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят девятый гость — Андрей Курков ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTVписатель Андрей Курков

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят девятый гость — Андрей Курков | ч.2

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Андрей Курков
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