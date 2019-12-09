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9 декабря • обновлено в 19:34
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Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят седьмой гость — Владимир Бебешко ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — украинский звукорежиссер и музыкальный продюсер Владимир Бебешко

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят седьмой гость — Владимир Бебешко | ч.2

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Гостре Питання
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Владимир Бебешко
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