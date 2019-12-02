Программа ''Острый вопрос''. Семьдесят пятый гость — Алла Мартынюк ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — певица, актриса, волонтер Алла Мартынюк

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Семьдесят пятый гость — Алла Мартынюк | ч.2

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!