Новости Реклама
2 сентября • обновлено в 19:28
Каждый найдёт своё!
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят первый гость — Алексей Гончаренко ч.1

64 Читать материал на украинском

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятидесят первый гость — Алексей Гончаренко | ч.2

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Гостре Питання" на OBOZREVATEL.

Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Алексей Гончаренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...