Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят второй гость — Николай Маломуж ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины — Николай Маломуж.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят второй гость — Николай Маломуж | ч.2

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