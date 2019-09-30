Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят восьмой гость — Геннадий Москаль ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — украинский политик, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук, доцент Геннадий Москаль.

Начало программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят восьмой гость — Геннадий Москаль | ч.1

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