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30 сентября • обновлено в 20:31
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Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят восьмой гость — Геннадий Москаль ч.1

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — украинский политик, генерал-лейтенант милиции, кандидат юридических наук, доцент Геннадий Москаль.

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят восьмой гость — Геннадий Москаль | ч.2

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Темы
Гостре Питання Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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Геннадий Москаль
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