Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят девятый гость — Георгий Тука ч.1

Программа ''Острый вопрос''. Пятьдесят девятый гость — Георгий Тука ч.187 Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.
Сегодня на "допросе" ObozTV — экс-заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
Продолжение программы ''Острый вопрос''. Пятьдесят девятый гость — Георгий Тука | ч.2
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