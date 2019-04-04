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Программа ''Острый вопрос''. Двадцатый гость – Дмитрий Добродомов ч.2

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Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины Дмитрий Добродомов.

Начало программы ''Острый вопрос''. Двадцатый гость – Дмитрий Добродомов | ч.1

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