Программа ''Острый вопрос''. Девяносто второй гость — Игорь Кондратюк ч.1

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — продюсер, телеведущий Игорь Кондратюк

Продолжение программы ''Острый вопрос''. Девяносто второй гость — Игорь Кондратюк | ч.2

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