Программа ''Острый вопрос''. Девяносто первый гость — Татьяна Попова ч.2

Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители ObozTV и читатели сайта OBOZREVATEL.

Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов.

Сегодня на "допросе" ObozTV — заместитель Министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.) Татьяна Попова

Начало программы ''Острый вопрос''. Девяносто первый гость — Татьяна Попова | ч.1

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