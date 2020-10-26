Прогноз погоди в Україні на вівторок, 27 жовтня з Алісою Мярковською

Obozrevatel Видео 15:00, 26.10.2020
Комментировать
Видео

Смотрите также

Бывший нардеп Лозинский, который сидел за убийство, выиграл выборы в ОТО

Предварительные результаты выборов продемонстрировали полное фиаско власти, – Порошенко

Медовар: катастрофу с водой в Крыму не решат деньги России, думать надо было в 2014-м

Зеленский обратился к украинцам после местных выборов

На Киевщине урну для опроса Зеленского спрятали в кусты. Фотофакт