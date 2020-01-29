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29 января • обновлено в 14:25
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Проекты законов "о медиа и дезинформации": комментарий медиа-юриста

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Директор института мадиаправа Тарас Шевченко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал новые "законопроекты о медиа и дезинформации", которые сегодня рассматривает Верховная Рада Украины.

"Наша организация принимала участие в разработке "законопроекта о медиа". В частности, мой коллега Игорь Розкладаев входил в рабочую группу. Наши оценки этого законопроекта умеренно-позитивные. Мы скорее видим проблемы в "законе о дезинформации", который разрабатывало Министерство культуры. Важно понимать, что это два абсолютно разных законопроекта. "Законопроект о медиа" разработал и уже зарегистрировал комитет Ткаченко. А "законопроект о дезинформации" находится еще на стадии разработки, уже есть его текст, но также есть очень много вопросов к нему. Мы с коллегами считаем, что саморегулирование - это хорошо, но все равно оно должна исходить от журналистского сообщества в первую очередь", - заявил Шевченко.

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