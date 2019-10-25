Проект Sysuev стали гостями прямого эфира программы Бурчук Live79 Читать материал на украинском
Проект Sysuev стали гостями прямого эфира программы "Бурчук Live" на ObozTV
Музыканты рассказали, что создают музыку на английском языке, и несмотря на то, что до сих пор украинские группы, которые поют на английском, громко не прозвучали на иностранных радиостанциях рядом с U2 и Coldplay, Sysuev надеятся на то, что уже в ближайшем будущем эта ситуация изменится.
Один из участников проекта несколько лет прожил в США, где работал звукорежиссером в одной из студий звукозаписи в Лос-Анджелесе. Он утверждает, что украинские группы, которые поют на английском очень близки к тому, чтобы стать на одну ступень со своими американскими коллегами.
"Мы делаем музыку из Украины", - заявили Sysuev.
Участники проекта исполнили несколько своих песен вживую и ответили на вопросы ведущего шоу Александра Лирчука.
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