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25 октября • обновлено в 18:29
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Проект Sysuev стали гостями прямого эфира программы Бурчук Live

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Проект Sysuev стали гостями прямого эфира программы "Бурчук Live" на ObozTV

Музыканты рассказали, что создают музыку на английском языке, и несмотря на то, что до сих пор украинские группы, которые поют на английском, громко не прозвучали на иностранных радиостанциях рядом с U2 и Coldplay, Sysuev надеятся на то, что уже в ближайшем будущем эта ситуация изменится.

Один из участников проекта несколько лет прожил в США, где работал звукорежиссером в одной из студий звукозаписи в Лос-Анджелесе. Он утверждает, что украинские группы, которые поют на английском очень близки к тому, чтобы стать на одну ступень со своими американскими коллегами.

"Мы делаем музыку из Украины", - заявили Sysuev.

Участники проекта исполнили несколько своих песен вживую и ответили на вопросы ведущего шоу Александра Лирчука.

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Бурчук LIVE Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
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