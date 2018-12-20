Про забутий у таксомоторі РПГ-22, та про воєнний стан | Альо, гараж! REBOOT #167

Така собі, за сучасних часів, буденна новина з Дніпропетровщини. Зранку на Святого Миколая, до поліції міста Нікополь, зателефонував водій таксі. Він повідомив наступне. Вночі, один з пасажирів якого він перевозив з пункту А в пункт Б, забув на задньому сидінні його авта ручний гранатомет РПГ-22… Поліція доволі швиденько відреагувала на знахідку і вже через кілька годин затримала забудькуватого дядьку… Але питання - залишилися...