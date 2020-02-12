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12 февраля • обновлено в 16:11
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Про Прем'єра-Компроміса та про Моль | Альо, гараж! REBOOT #350

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Олексій Гончарук, Голова Уряду - сигналізує про початок пошуку чергового “Компромісу”.

Цього разу - стосовно захмарних премій керівництва НАК Нафтогаз… З керівництвом НАК Нафтогаз. Раніше “начальник Кабміну” займався активними пошуками компромісів у “питанні ПриватБанку”. У “питанні боротьби з Тютюновою Мафією”. У “питанні купівлі-продажу землі”... Знайшов чи ні, достеменно невідомо. Отже, про “Компроміси” - як першооснову реформ в “Альо, гараж!”

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
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