Про Прем'єра-Компроміса та про Моль | Альо, гараж! REBOOT #350

Олексій Гончарук, Голова Уряду - сигналізує про початок пошуку чергового “Компромісу”.

Цього разу - стосовно захмарних премій керівництва НАК Нафтогаз… З керівництвом НАК Нафтогаз. Раніше “начальник Кабміну” займався активними пошуками компромісів у “питанні ПриватБанку”. У “питанні боротьби з Тютюновою Мафією”. У “питанні купівлі-продажу землі”... Знайшов чи ні, достеменно невідомо. Отже, про “Компроміси” - як першооснову реформ в “Альо, гараж!”

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