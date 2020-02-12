Про Прем'єра-Компроміса та про Моль | Альо, гараж! REBOOT #350
Олексій Гончарук, Голова Уряду - сигналізує про початок пошуку чергового “Компромісу”.
Цього разу - стосовно захмарних премій керівництва НАК Нафтогаз… З керівництвом НАК Нафтогаз. Раніше “начальник Кабміну” займався активними пошуками компромісів у “питанні ПриватБанку”. У “питанні боротьби з Тютюновою Мафією”. У “питанні купівлі-продажу землі”... Знайшов чи ні, достеменно невідомо. Отже, про “Компроміси” - як першооснову реформ в “Альо, гараж!”
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