Про “гайку” та про компроміси | Альо, гараж! REBOOT #342

Знайома ситуація.

Працюєш такий собі, робиш щось важливе. Батьківщину захищаєш, людей лікуєш, дітей навчаєш, а ніхто на тебе навіть уваги не звертає. А хтось... Хтось накрутив гайку на статевий орган, і про нього вже центральні ЗМІ пишуть. І от що показово...

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