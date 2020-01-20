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20 января • обновлено в 17:19
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Признание украинского герба символом экстримизма оскорбительно: Алексей Гончаренко

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Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в прямом эфире отвечал на вопросы ведущих "ObozTV" Александра Лирчука и Аллы Метлашевской.

Он прокомментировал сообщение о том, что тризубец внесли в список экстримистской символики в Великобритании.

"За такими вещами нужно следить. Это возмущает. Это так же, как где-то кто-то за границей может включить Крым в состав РФ. Ну и конечно же, Россия это разгоняет. Это элемент их гибридной войны против нас. Будто бы здесь одни нацисты, всех хотят убить. У меня есть один канал на котором уже более 80 000 подписчиков, но я в последнее время открыл еще и англоязычный канал, ведь я понимаю, что недостаточно информации об Украине для иностранцев, о том, что у нас происходит. Каждый человек может внести свой вклад в то, чтобы бороться с этим российским засильем", - заявил в Гончаренко.

Он также прокомментировал появление пленок Гончарука и заявления президента Зеленского по этому поводу.

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