Прилепин оправдал убийства украинцев на Донбассе 159

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", заявил, что убийства тысяч украинцев на Донбассе стали экзаменом для вхождения этого региона в состав России в будущем.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что де-факто названные территории уже стали российскими. Циничное оправдание военной агрессии Кремля против Украины Прилепин озвучил во время встречи с читателями во МХАТе, запись которой опубликована на его YouTube-канале.

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