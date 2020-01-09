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9 января • обновлено в 11:45
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Причины катастрофы самолета МАУ в Иране: эксперт по вопросам безопасности

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Эксперт по вопросам исследований проблем национальной безопасности Тарас Жовтенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса Похилы.

Он прокомментировал причины катастрофы украинского самолета Boeing в Иране.

"Я думаю, что сейчас, учитывая непростые отношения Украины с РФ, которая является союзником Ирана, информационных вбросов достаточно много, и их будет еще очень много. Поэтому нам желательно подождать официальных данных, по крайней мере после расшифровки "черных ящиков", которые сейчас находятся в руках иранской стороны. Да, Иран имел технические возможности сбить наш самолет. Но то, что он не закрыл свое воздушное пространство для других самолетов, говорит не в пользу версии по сбиванию самолета ракетой", - заявил Жовтенко.

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Тарас Жовтенко
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