Причины и последствия катастрофы самолета в Иране: эксперт по вопросам экстремизма

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Дениса похилы.

Он прокомментировал, стоит ли серьезно рассматривать версию с терактом на борту самолета МАУ, который разбился накануне 8 января в Иране неподалеку от Тегерана.

"Во-первых, нужно понимать, что такое террористический акт. Это не только жертвы. Террористический акт - это информационный взрыв и его последствия. Украина, откровенно говоря, не является в мировом пространстве первостепенным игроком в формировании информационных потоков, и если бы это был целенаправленный теракт, то он был бы направлен на самолет, где находились пассажиры или который бы находился в собственности одной из стран так называемого "золотого миллиарда". Единственная версия о террористической атаке, которая стоит внимания, из тех, что я слышал, - это версия о том, что большинство пассажиров, и даже те пассажиры, которые имели гражданство Канады, они были этническими иранцами. И будто бы Иран таким образом пытался приостановить миграцию среднего слоя собственного населения", - отметил Петренко.

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