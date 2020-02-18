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18 февраля • обновлено в 18:10
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Президентская тактика примирения потерпела поражение: Павел Розенко

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Вице-премьер-министр Украины (2014-2019 гг.) Павел Розенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал обстрелы позиции украинских военных на Донбассе.

"Сегодня, я надеюсь, что президент Украины прежде всего должен понять, что его тактика идти на примирение с агрессором, избегать острых углов, не реагировать на агрессию, эта тактика потерпела поражение. Мы еще раз увидели, что стратегического видения, как восстановить территориальную целостность Украины, как вернуть Крым, у Зеленского нет ", - заявил Розенко.

Он напомнил, что всю предвыборную кампанию кандидат в президенты Зеленский говорил о том, что решить конфликт на Донбассе можно с украинской стороны, что война на Востоке Украины продолжается по вине президента Порошенко и олигархов, которые зарабатывают на войне.

"И вот, что мы увидели. Мы прекратили стрелять, а количество погибших и раненых после нормандского формата только увеличилось", - добавил Розенко.

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Павел Розенко
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