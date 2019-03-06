Президент-рекордсмен. Сканер, як відмазка | Альо, гараж! REBOOT #216

Третього Президента України Віктора Ющенко експертами Національного Реєстру Рекордів було офіційно визнано рекордсменом. Колишній Гарант зайняв почесне місце поруч з 93 річної бабцею з міста Кам’янка, що в своєму поважному віці здатна виконати гімнастичний шпагат. Поруч з найбільшою печерицею, вагою понад два кіло, знайденою в лісі під Києвом. І поруч з найстарішим гусаком України, на прізвисько Гоша….

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