Президент Эстонии жестко потроллила Зеленского: подарила велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому именной велосипед и банку меда.

Необычный подарок она преподнесла ему во время официального визита лидера Украины в Таллин 26 ноября. Фото презента появились на Telegram-канале издания Bykvu.com

В свою очередь Зеленский, как пишет "Слово и дело", в качестве подарка привез коллеге из ЕС украинскую вышиванку.

Жест Кальюлайд вызвал ажиотаж в сети и стал поводом для множества шуток украинцев. Люди восприняли это как троллинг со стороны президента Эстонии на обещания Зеленского ездить на велосипеде.

"Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. Тролль 80-го левела", "Таки госпожа имеет вкус", "Хорошо, что пианино не подарила", "А почему не "Зайчик"? Как раз по размеру подходит", "Если это действительно так, то это просто бомба. Обула по самые помидоры", "Лучше бы пианино", "В следующий раз привезет рояль", "Клавиши на руле нарисуйте", – смеются украинцы.

Также на новость отреагировал политтехнолог Алексей Голобуцкий. Он в шутку предложил президенту использовать новое транспортное средство в еженедельных видеообращениях к народу Украины.

"Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед. Ждем видео разговоров с ним. "Тесла" и пешком – это уже пройденный этап", – с сарказмом написал Голобуцкий.

Напомним, когда Зеленский был актером "95 квартала", в одном из номеров он имитировал игру на пианино половым органом. Этот фрагмент даже показало в одном из своих эфиров популярное американское сатирическое шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на встрече с Зеленским Кальюлайд заявила, что Россия является агрессором, нацеленным против Украины. Эстонский лидер подчеркнула, что международному сообществу нельзя забыть, что в этом конфликте нет двух виновных сторон. Она отметила, что нужно предпринять шаги в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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