Премьера в Украине! Шпионский сериал "Бюро легенд"

Obozrevatel Видео 11:00, 5.02.2021 Обновлено: 11:43, 5.02.2021

Премьера в Украине! Шпионский сериал "Бюро легенд" на телеканале Obozrevatel.

Сериал получил большое количество положительных отзывов как во Франции, так и за рубежом и был удостоен нескольких наград.

Сюжет вращается вокруг жизни агентов DGSE (Главного управления службы внешней безопасности Франции). Сотрудники занимаются подготовкой агентов к миссиям в разных странах мира, придумывают для них новые личности, подкрепляя эти биографии вымышленными вперемешку с реальными фактами, на языке разведчиков – легендами.

Критики признают хорошую игру актеров, хорошо прописаный, интересный сценарий.

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