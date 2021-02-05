Премьера в Украине! Шпионский сериал "Бюро легенд" на OBOZREVATEL

Сериал получил большое количество положительных отзывов, как во Франции так и за рубежом и получил несколько наград.

Сюжет вращается вокруг жизни агентов DGSE (Главного управления службы внешней безопасности Франции). Сотрудники занимаются подготовкой агентов к миссиям в разных странах мира, придумывают для них новые личности, подкрепляя эти биографии вымышленными вперемешку с реальными фактами, на языке разведчиков - легендами.

Критики признают хорошую игру актеров и напряжений, хорошо прописаный и реализованый, интересный сценарий.