Представительство Вселенского патриарха будет в стилобате Андреевской церкви

Полноценные службы в Андреевской церкви, где размещены постоянное представительство (Ставропигия) Вселенского Патриарха Варфоломея в Украине, начнутся уже в конце года.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш. По его словам, речь идет о полноценном восстановлении Андреевской церкви и окончания там реставрационных работ.

"Также там должен заработать офис, который будет расположен внизу, в так называемом стилобате Андреевской церкви. Поэтому с обеих сторон нужна коммуникация, чтобы перевести отношения на рабочий уровень", - сказал Юраш.

"Системные отношения между Киевом и Фанаром наладились еще во времена Кучмы, когда впервые поняли бесперспективность ориентации на Москву. При Ющенко они вышли на уровень высокой коммуникации - тогда состоялся первый официальный визит. Янукович из этого контекста выпал, а апогеем, конечно, были времена президентства Порошенко, когда Украина получила Томос. И поэтому вполне логично, что 20-летний опыт коммуникации между Вселенским Патриархом и Украиной должен быть продолжен. Поэтому со времени избрания Зеленского шли неформальные месседжи о желании такой комуникации", - считает Юраш.

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