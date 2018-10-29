Замглавы Госдумы назвала Украину больной страной 176

Заместитель главы нелегитимной Государственной думы России Ирина Яровая выступила с неадекватной речью на кремлевском телевидении, в которой заявила, что украинцы и россияне навечно останутся братскими народами, а Украина, где она родилась, якобы является временно инфицированной.

Кроме того, пытаясь найти точки соприкосновения между Родиной и страной-агрессором, она перечислила набор стандартных пропагандистских штампов, которые якобы объединяют два совершенно разных государства: начиная от коммунистического прошлого и заканчивая православием. Своей невменяемой речью продажная украинка, которая, к слову, родилась на Донбассе, поделилась в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" .