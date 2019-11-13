Правительство Польши подало в отставку: какие министры сохранят свои должности

Правительство Польши во вторник, 12 ноября, во главе с Матеушем Моравецким ушло в отставку.

Это связано с проведенными ранее (13 октября) парламентскими выборами в стране, победу на которых одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов в сейме из 460, передает "Польское радио".

Выступая перед депутатами сейма 9-го созыва, глава правительства подвел итоги двух лет своего правления.

После заседания в нижней палате парламента премьер-министр отправился в Президентский дворец, где во время особого протокольного мероприятия подал в отставку перед президентом Польши.

С момента первого заседания сейма и принятия отставки правительства, согласно законодательству, у президента Польши есть 14 дней на назначение нового главы правительства, который представит свой кабинет министров, а также на принятие правительством присяги.

Напомним, в новом правительстве Польши сохранят свои посты министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр иностранных дел Яцек Чапутович, министр юстиции Збигнев Зебро, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, который также продолжит координировать спецслужбы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что заробитчане из Украины добавили порядка 2,5% к ВВП Польши, благодаря чему ее экономика выросла на 22% с 2014 года.

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