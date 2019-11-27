Правительство может уйти в отставку весной 2020: прогнозы Николая Томенко

Лидер партии "Родная Страна" Николай Томенко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал опрос по поводу настроений в украинском обществе, согласно которому 82% украинцев уверены, что сделали правильный выбор, проголосовав за действующую власть.

"Сначала под нож попадает Верховная Рада, затем правительство, затем президент. Сейчас это немножко изменилось, сейчас первым под удар попадает правительство, потом Верховная Рада, затем президент. Сейчас правительство слабое звено, потому, что у них мало опыта. Они не имели успешной практики управленческой деятельности, поэтому правительство не имеет высокого доверия. Кроме того, присутствие закрытых заседаний правительства не играет в пользу увеличения доверия к нему. Также один из элементов потери доверия - это несоответствие реальных поступков к программе правительства и президента", - заявил Томенко.

Он прокомментировал имеющиеся рейтинги всех звеньев украинской власти, и кто может лишиться своих должностей в ближайшее время.

"Правительство самое слабое. Первым под нож пойдет именно правительство, а не Верховная Рада. У нас сейчас очень креативная власть, поэтому скажу, что там есть вариант, связанный с тем, что норму о годовом иммунитете правительства можно обойти. Правительство может само, после дискуссии с президентом например, уйти в отставку. Я не склонен к конспирологическим теориям по поводу 28 или 29 декабря. Я больше склоняюсь к весне, потому что на кого-то нужно будет списать разочарование общества", - отметил он.

Николай Томенко также напомнил, что депутатская неприкосновенность в Украине до сих пор не снята, хотя общество считает, что ее уже сняли.

Он также высказался по поводу состояния системы образования в Украине.

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