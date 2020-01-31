Правительство хочет облагать Netflix и Facebook налогами: комментарий экономиста

Глава комитета по вопросам защиты экономической конкуренции Интернет Ассоциации Украины Александр Арутюнян в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги".

Он прокомментировал новости о введении налогообложения для иностранных онлайн-сервисов прослушивания музыки и просмотра видео в Украине.

"Эта идея имеет право на жизнь. Это создание условий для налогообложения крупных гигантов. Но методы должны быть не такими кабальными. Увеличение налогов должно быть постепенным. Бизнес не будет брать на себя все большие расходы, надо понимать, что и гражданам также придется за это платить. Сейчас предлагается увеличение налогов на 20%. В Италии, например, налог на цифровые услуги составляет 3%. По моему мнению, эти новшества нужно вводить очень постепенно. Сначала пригласить эти компании открыть офис здесь, а уже потом облагать их налогами. Большие компании будут платить, а вот небольшие просто уйдут в тень", - заявил Арутюнян.

Он напомнил, что на Facebook и Google украинские компании тратят деньги на рекламу, а также размещают там продукты для продажи.

"Данным налогом обложат и Ali-Express, и Apple Music. Вот Google уже имеет в Украине компанию, и они уже платят здесь налоги, в отличие от Facebook. Бюджет Украины ничего от Facebook не получает", - заявил эксперт.

Он также отметил, что введение налогообложения для иностранных компаний поддержит и украинские стриминговые сервисы, которые платят 20% налог.

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