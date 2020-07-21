Працівники “Укрлендфармінг” закликають зупинити терор

5000 працівників “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка, проти якого ведуть відкриту війну НАБУ і САП, пікетували Кабмін, а згодом і Вищий антикорупційний суд, аби зупинити терор проти одного з найбільших українських агрохолдингів.

Аграрії передали звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з підписами 27 тисяч співробітників холдингу.

В документі чітко прослідковується хронологія незаконних рішень колишнього заступника генпрокурора Каська, які потім скасував суд, але відмовляються виконувати НАБУ і САП. Через що співробітники, як мінімум 6 птахофабрик можуть залишитись без роботи, а решта - втратити можливість отримувати достойну заробітну плату.

Нагадаємо, у справі проти Олега Бахматюка йшлося про видачу 1 млрд 200 мільйонів гривень стабілізаційного кредиту, який VAB банк використав на погашення заборгованостей перед вкладниками ще у 2014 році. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Звинувачення в бік акціонера агрохолдингу "Укрлендфармінг" суд та генпрокуратура визнали безпідставними, але САП та НАБУ продовжують блокаду діяльності аграріїв.

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