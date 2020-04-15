Позняки-8: мусор убрали, но назревает новый конфликт

Жители микрорайона обеспокоены что пустырь перейдет в распоряжение предпринимателей, обустроили на пустыре недалеко паркинг.

Сейчас открытые парковки занимают почти половину территории, но сегодня коммунальные службы вырезают все молодые деревья которые находились у забора парковки и это беспокоит жителей близлежащих домов считают что деревья режут чтобы перенести забор и увеличить количество паркомест.

Остальную часть жителей парковка устраивает, но беспокоит то, что после завершения карантина свалки снова появятся. Риск потому что после карантина возобновит свою работу пункт приема вторичного сырья, который по словам жителей близлежащих домов, использовал пустырь, как полигон для сортировки и хранения мусора. И люди думают, что когда он снова заработает то бездомные, которые собирают втор сырье по свалкам всего района, снова будут сносить все к сортировочной базы.

Документы, которыми поделились жители добавляю! Там все подробно указано кому принадлежит пункт сортировки и которые были обращения в КГГА

Объединяет всех жителей одна мысль, что каждый, кто покупал квартиру в этом микрорайоне, а это было в 2000-, рассчитывал, что на путсири появится школа и садик. Так обещали застройщики и об этом говорила местные власти. Теперь мечтают чтобы хотя бы здесь разбили парк где можно было бы гулять с детьми и домашними животными, потому что о школе и сад понимают только и мечтать.