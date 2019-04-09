Пожизненное заключение убийцы патрульных: Obozrevatel News

ООС: погиб военный, трое ранены

В зоне проведения операции объединенных сил погиб украинский военный, еще трое ранены. В пресс-центре ООС говорят: за прошедшие сутки боевики 13 раз обстреляли позиции украинских армейцев. Выпустили 40 артиллерийских снарядов калибра 122 миллиметра, что запрещено Минскими договоренностями.

Пожизненное заключение убийце патрульных

Экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева, который расстрелял двух патрульных полицейских в Днепре, приговорили к пожизненному заключению. Судья зачитывал приговор в течение четырех часов. Пугачев своей вины так и не признал, даже отказался от последнего слова. Вместо осужденного - смягчить приговор просили адвокаты. Нападение на патрульных произошло в сентябре 2016 года в Днепре. Двое полицейских остановили Пугачева за нарушение правил дорожного движения. Как оказалось, преступник находился в розыске, поэтому открыл огонь на поражение. Патрульные - 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко погибли на месте. Мать убитой патрульной говорит, что ожидала от Пугачева хоть какого-то раскаяния или сочувствия.

Лобовое столкновение трамваев в Киеве

В Киеве лоб в лоб столкнулись два трамвая. Три человека пострадали. Инцидент произошел поздно вечером, на улице Гната Хоткевича. Из-за ДТП движение трамваев было заблокировано. В двух пассажиров диагностировали ушиб грудной клетки, еще одна женщина травмировала ногу.

Смотрите выпуски новостей на ObozTV в 10:00, 11:00, 12:00 и 15:00. В 17:30 - Итоги дня с Вадимом Колодийчуком.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram