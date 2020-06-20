Пожар в здании "Киевпроекта"

Дарья Дурова Видео 22:02, 20.06.2020

Источник видео: Facebook / Anya Manukhina

Комментировать
Видео

Смотрите также

Кравчук: Донбасс – чужая территория, там учат ненависти. Украине нельзя ждать

Спикер Путина обратился к Зеленской и пожелал здоровья

Отказались госпитализировать с температурой 42°: в Ривне умер мужчина с COVID-19. Эксклюзив

Ветеранам войны на Донбассе начали выдавать пластмассовые медали. Фото

На Волыни попрощались с морпехом Ильей Струком, погибшим на Донбассе. Фото