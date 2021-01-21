Пожар в харьковском доме для престарелых.mp4

Таша Адамович Видео 16:31, 21.01.2021 Обновлено: 16:33, 21.01.2021

В Харькове горел дом для престарелых, 15 человек погибли.

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