Поджоги Чернобыльской зоны: эколог сказал, как это остановить

Штрафы за поджог травы в Украине необходимо увеличить "в десятки раз", иначе история с пожаром в Чернобыльской зоне повториться еще не раз.

"Сейчас штраф составляет 170 гривен. Это очень и очень мало. У нас за хождение по улице без маски штраф 17 тысяч гривен", – сказал в эфире ObozTV исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

Он напомнил, что именно поджог травы "физическими лицами" стал причиной пожара в Чернобыльской зоне, и призвал народных депутатов рассмотреть тематический законопроект на ближайшем заседании.

За поджоги в Чернобыльской зоне необходимо жестко наказывать, сказал эколог

По оценкам эколога, на сегодняшний день пожар локализован и больше не будет распространяться. Уровень радиации несколько превышал норму в эпицентре, но в Киеве и области он остается в пределах нормы.

В то же время Фирсов порекомендовал жителям столицы и области защитить себя от дыма и гари, которые появились в воздухе в результате пожара. Он посоветовал в ближайшие дни не открывать окна и ограничить свое пребывание не свежем воздухе.

Как писал OBOZREVATEL:

В Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Ситуация с пожаром 5 апреля осложнилась. Огонь охватил 100 га, а в центре пожара радиация была выше нормы.

6 апреля правоохранители задержали мужчину, который признался, что совершил поджог ради забавы. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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