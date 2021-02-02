Пожар в больнице, протесты против карантина и закрытие границ - Коронавирусные хроники

Obozrevatel Видео 07:00, 2.02.2021

В Румынии пожар в больнице с больными на коронавирус.

Очередные протесты в Австрии, а правительство Франции закрывает границы из-за того, что пандемия COVID-19 выходит из-под контроля. Об этом и не только - смотрите в обзоре.

Комментировать
Видео

Смотрите также

В "ДНР" начали вакцинацию российским "Спутником": первым привился Пушилин. Фото

Зеленский пригрозил Дубинскому уголовным делом

Кто изуродовал Киев: названы худшие новостройки столицы

Шмыгаль пообещал украинцам зарплаты, как в Польше: когда и сколько

Умер известный украинский режиссер Сергей Проскурня