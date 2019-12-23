Пожар на Луганщине: есть погибшие и пострадавшие

Начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГосЧС в Луганской области Александр Чалый в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал новости о пожаре в психоневрологическом диспансере Старобельского района.

"Да, вчера произошел пожар. Информация о нем поступила в службы спасения в 20:40, в сообщении шла речь о возгорании в психоневрологическом диспансере Старобельского района. Пожар был локализован в 21:32, ликвидирована в 23:55. Из-за пожара погибли четыре человека, их нашли спасатели в процессе тушения пожара. Три человека были госпитализированы. Сейчас двое из них находятся в тяжелом состоянии", - заявил Чалый.

"О причинах пожара еще говорить рано, сейчас там работают специалисты, они и будут выяснять. Убытки подсчитываются", - добавил он.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram