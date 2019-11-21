Паровой трактор XIX века

Паровой трактор — трактор или тягач, использующий в качестве силовой установки паровой двигатель.

Подобные тракторы активно производились и использовались в первой половине 20-го века, но из-за низкой эффективности примитивных конструкций парового двигателя того времени быстро были вытеснены из области применения с появлением эффективных конструкций двигателя внутреннего сгорания, а также с началом эпохи дешёвого бензина с окончанием Второй мировой войны.

В данном видео изображен трактор Dampfpflug-Lokomotiv. Для того времени это был очень мощный трактор, который использовался для вспахивания земельных участков.

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