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21 ноября • обновлено в 03:17
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Паровой трактор XIX века

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Паровой трактор — трактор или тягач, использующий в качестве силовой установки паровой двигатель.

Паровой трактор XIX века
Паровой трактор XIX века

Подобные тракторы активно производились и использовались в первой половине 20-го века, но из-за низкой эффективности примитивных конструкций парового двигателя того времени быстро были вытеснены из области применения с появлением эффективных конструкций двигателя внутреннего сгорания, а также с началом эпохи дешёвого бензина с окончанием Второй мировой войны.

Паровой трактор XIX века
Паровой трактор XIX века

В данном видео изображен трактор Dampfpflug-Lokomotiv. Для того времени это был очень мощный трактор, который использовался для вспахивания земельных участков.

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